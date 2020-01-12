"На войну идут только идиоты": в Херсоне кондуктор устроила "минутку ненависти" прямо в троллейбусе

В Херсоне кондуктор троллейбуса №3 устроила прямо во время движения транспорта перепалку с пассажирами на патриотические темы.

О неприятном инциденте на своей странице в Facebook рассказала общественная активистка Римма Бараненко. По ее словам, в какой-то момент начали звучать высказывания сепаратистского характера и послышалась фраза: "На войну идут только идиоты!".

Новости В сети появились трогательные фото венчания ветерана АТО с возлюбленной на вокзале Киева

В Херсоне кондуктор устроила "минутку ненависти" "Таймс Николаев"

"Этого я уже выдержать не могла и громко спросила: "А что это вы говорите? Люди пошли на фронт - защищать таких, как вы. И умирали за вас, и как вы можете так говорить о государстве, в котором живете ?" – обратилась женщина к кондуктору.

В ответ на это послышалось: "А где это государство?".

"У меня дар речи отняло... Посоветовала кондукторше поехать в другую страну, если эта ее не устраивает, но не поливать грязью на государственной работе государство, на которое работаешь!" – написала Бараненко.

После этого в салоне троллейбуса произошла громкая ссора. Активистка в результате обратилась к руководству депо с призывом провести профилактическую работу с сотрудниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Днепром водитель маршрутки "Новомосковск–Черкасское" в грубой форме отказал в льготном проезде участнику боевых действий, предъявившему удостоверение.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал