На Виннитчине мать держала на цепи 14-летнюю дочь: пыталась "перевоспитать". Фото

В поселке Чечельник Винницкой области мать посадила 14-летнюю дочь на цепь.

Как говорится на официальном сайте Национальной полиции, 15 августа на линию 102 позвонила девушка и рассказала, что мать совершает в отношении нее насилие.

Полиция выяснила, что 30-летняя женщина после конфликта с дочкой с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме. В таком состоянии девушка провела два часа. После того, как женщина отвязала дочь, последняя обратилась в полицию за помощью.

Как пояснила полицейским женщина, таким образом она пыталась "перевоспитать" дочь, которая якобы постоянно убегает из дома и отказывается помогать по хозяйству.

Действия женщины квалифицируются следствием по ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Проводится досудебное расследование. Работники ювенальной превенции и социальные службы будут изучать ситуацию в семье.

Мать посадила дочь на цепь npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области иностранец избил и привязал на цепь ребенка: мать "ничего не видела".

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