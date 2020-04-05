В городе Могилев-Подольский Винницкой области больного коронавирусом COVID-19 ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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За малышом постоянно наблюдают врачи. Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский во время брифинга 4 апреля, написала пресс-служба ВОДА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Состояние ребенка в г. Могилев-Подольский, к сожалению, остается тяжелым. Мальчик сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, он находится под постоянным наблюдением врачей. Мы надеемся на значительное улучшение состояния и желаем ему здоровья", – сказал Скальский.

На Винничине заболевшего COVID-19 ребенка подключили к аппарату ИВЛ. Иллюстрация

А пресс-служба Могилев-Подольского городского совета уточнила, что вместе с ребенком в самоизоляцию пошли четыре бригады медиков, которые спасали его, а также родственники малыша. Результаты тестов на COVID-19 у всех оказались отрицательными.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики Могилев-Подольской больницы Винницкой области решили добровольно пойти на самоизоляцию, спасая маленького пациента с коронавирусом.

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