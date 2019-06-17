ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

На Винничине пропала еще одна 11-летняя девочка: фото ребенка

2.5тЧитать материал на украинском

В городе Калиновка Винницкой области пропала 11-летняя Ангелина Макарова, которая в воскресенье, 16 июня, вышла из дома и не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Винницкой области. Вскоре появилась информация о том, что ребенка нашли, однако подробностей правоохранители раскрывать не стали. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что девочка ушла из дома около 11:50 и поехала в областной центр, где попала под объектив камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале. Ребенка также видели в центре Винницы – девочка меняла деньги.

Новости
На Одесщине пропала девочка: на трагедии решили подло нажиться
На Винничине пропала еще одна 11-летняя девочка: фото ребенка

Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

На Винничине пропала еще одна 11-летняя девочка: фото ребенка

Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

По версии полиции, Ангелина просто сбежала из дому, поскольку она собрала только вещи первой необходимости и тайком взяла деньги у мамы.

"Девочка подготовила тщательно вещи, рюкзак, взяла деньги у мамы - это свидетельствовало, что она собралась куда-то в путешествие. Проверили камеры и больше не зафиксировали ее, возможно, она с этого вокзала дальше поехала, а возможно, где-то в областном центре. Мы не прекращаем поиски", – рассказали в полиции Винницкой области.

Ориентировки разослали патрульным по всей стране. Ангелина была одета в розовую футболку, юбку до колен в черные, синие и белые полосы, черные туфли. При себе имела красный портфель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. К поиску подключены полиция, сотрудники Нацгвардии, водолазы и авиация.

Выяснилось, что перед исчезновением девочка вела прямой эфир в Instagram.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Тег
пропал человек
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
12
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Турчин Сергей
Турчин Сергей
11 летняя девочка сама ездит в областной центр. Родители где вообще?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
Оцените мою упругую попку - https://fuck.it/id01286571
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Сазанова Алиса, как у макаки в зоопарке?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel