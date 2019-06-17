На Винничине пропала еще одна 11-летняя девочка: фото ребенка

В городе Калиновка Винницкой области пропала 11-летняя Ангелина Макарова, которая в воскресенье, 16 июня, вышла из дома и не вернулась.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Винницкой области. Вскоре появилась информация о том, что ребенка нашли, однако подробностей правоохранители раскрывать не стали. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что девочка ушла из дома около 11:50 и поехала в областной центр, где попала под объектив камеры видеонаблюдения на центральном автовокзале. Ребенка также видели в центре Винницы – девочка меняла деньги.

Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

Пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

По версии полиции, Ангелина просто сбежала из дому, поскольку она собрала только вещи первой необходимости и тайком взяла деньги у мамы.

"Девочка подготовила тщательно вещи, рюкзак, взяла деньги у мамы - это свидетельствовало, что она собралась куда-то в путешествие. Проверили камеры и больше не зафиксировали ее, возможно, она с этого вокзала дальше поехала, а возможно, где-то в областном центре. Мы не прекращаем поиски", – рассказали в полиции Винницкой области.

Ориентировки разослали патрульным по всей стране. Ангелина была одета в розовую футболку, юбку до колен в черные, синие и белые полосы, черные туфли. При себе имела красный портфель.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области пропала 11-летняя Даша Лукьяненко. К поиску подключены полиция, сотрудники Нацгвардии, водолазы и авиация.

Выяснилось, что перед исчезновением девочка вела прямой эфир в Instagram.

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