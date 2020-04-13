На Винниччине за сутки коронавирус нашли у 26 медиков

В Винницкой области по состоянию на 12 апреля коронавирус COVID-19 за одни сутки подтвердился у 26 медицинских работников.
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Как сообщила пресс-служба Калиновской райгосадминистрации, в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусом, из них 26 – среди медиков.
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При этом среди медперсонала инфекционного отделения больницы не подтверждено ни одного случая.
Все возможные контакты больных и очаг вспышки устанавливаются.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 апреля в Винницкой области зафиксировано 194 случая коронавируса, в целом по Украине заразились 3102 человека.
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