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13 апреля • обновлено в 11:08
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На Винниччине за сутки коронавирус нашли у 26 медиков

1.4т
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В Винницкой области по состоянию на 12 апреля коронавирус COVID-19 за одни сутки подтвердился у 26 медицинских работников.

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Как сообщила пресс-служба Калиновской райгосадминистрации, в Калиновском районе зафиксировано 34 случая заболевания коронавирусом, из них 26 – среди медиков.

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При этом среди медперсонала инфекционного отделения больницы не подтверждено ни одного случая.

Все возможные контакты больных и очаг вспышки устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 13 апреля в Винницкой области зафиксировано 194 случая коронавируса, в целом по Украине заразились 3102 человека.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
врачи вирус
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