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12 ноября • обновлено в 11:16
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Пережил плен "ДНР": на Винниччине умер известный воин АТО

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Ветеран АТО Роман Савков из Шаргорода Винницкой области умер 11 ноября из-за последствий плена у террористов "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Лилия Рагуцкая. Герою было всего 30 лет, на Донбассе он воевал против оккупантов в рядах 92 ОМБр ВСУ.

Роман Савков

Роман Савков

Facebook Лилии Рагуцкой

"19 июля 2017 года под Красногоровкой попал в плен. Тогда в бою трое побратимов Романа погибли. А он сам с тяжелым ранением оказался в Макеевской колонии. Вытащить Романа удалось только 24 января 2018 года. С приобретенным в плену сахарным диабетом, лекарств от которого ему оккупанты не давали. На момент увольнения когда-то достаточно крепкий парень весил всего 50 кг. Он так и не смог выбраться", – написала Рагуцкая.

Журналист подчеркнула, что Савков стал жертвой убийства оккупантов, пусть и отсроченного во времени.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Лилия Рагуцкая
Место
Украина Винница
Теги
АТО ДНР
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lykin vasa
lykin vasa
а эта рогульская ,что не в курсе,что диабет наследственный а не инфекционный?Может ляпнула бы за одно,как его Супрун от диабета лечила?
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