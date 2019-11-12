Пережил плен "ДНР": на Винниччине умер известный воин АТО

Ветеран АТО Роман Савков из Шаргорода Винницкой области умер 11 ноября из-за последствий плена у террористов "ДНР".

Об этом на своей странице в Facebook написала журналист Лилия Рагуцкая. Герою было всего 30 лет, на Донбассе он воевал против оккупантов в рядах 92 ОМБр ВСУ.

Роман Савков Facebook Лилии Рагуцкой

"19 июля 2017 года под Красногоровкой попал в плен. Тогда в бою трое побратимов Романа погибли. А он сам с тяжелым ранением оказался в Макеевской колонии. Вытащить Романа удалось только 24 января 2018 года. С приобретенным в плену сахарным диабетом, лекарств от которого ему оккупанты не давали. На момент увольнения когда-то достаточно крепкий парень весил всего 50 кг. Он так и не смог выбраться", – написала Рагуцкая.

Журналист подчеркнула, что Савков стал жертвой убийства оккупантов, пусть и отсроченного во времени.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Савкова освободили из плена террористов в январе 2018 года. Его встречал пятый президент Украины Петр Порошенко.

Воина обменяли на женщину, осужденную в Украине за преступления против страны и помилованную президентом. Она была осуждена за убийство двоих бойцов Нацгвардии гранатой.

Напомним, Савков рассказывал об ужасных условиях содержания в плену у боевиков. Там он похудел на 30 килограмов.

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