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19 февраля • обновлено в 15:29
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Уже копали могилу: на Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти

4.4т
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В селе Стрижавка Винницкой области 83-летняя женщина, которую на словах уже похоронили, чудным образом вернулась к жизни после комы и справки врачей о смерти.

Историю "воскресения" со слов врачей описал местный "33 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Утром 17 февраля я принял смену у коллеги Виктора Малярчука. И он мне рассказал, как в воскресенье в 21.08 из Стрижавки "скорая" доставила в состоянии кома-3 эту пожилую женщину почти без признаков жизни", – рассказал заведующий реанимацией районной больницы Владимир Чеботарев.

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На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти

На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти

33 канал

По его словам, "скорая" была не одна – в 6 утра в воскресенье, 16 февраля, родные Ксении Прокофьевны Дидух вызвали медиков, однако те заявили, что бабушка уже находится на стадии агонизирования, умирает и везти ее в больницу нет никакого смысла.

Новая бригада врачей, которую вызвали после замеченных признаков жизни, и вовсе зафиксировала остановку сердца. Вызвали полицию, которая констатировала вместе с медиками биологическую смерть, выписала соответствующую справку. После этого все уехали, а родные начали готовиться к похоронам и даже заказали могилку.

"Уже около 8 вечера Ксения Прокофьевна снова начала подавать признаки жизни. И снова, уже в третий раз за один день, к ней приехала карета "скорой"! Уже известно, что бабушки на месте вводили фармакологические препараты и около 9 вечера приняли решение немедленно везти ее в нашу реанимацию ЦРБ Винницкого района. Пациентка сейчас находится в удовлетворительном состоянии! Мы свою работу сделали", – поделился Чеботарев.

На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти

На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти

33 канал

Подробностями поделилась и дочь Дидух Татьяна. "Мама лежала неподвижно, и из нее выходил последний дух . Так продолжалось с 7.30 утра до часу дня. Мы пробуем ее лоб горячий, под мышками тепло, она живая! А нам говорят ждите смерть. А она все выдыхает и выдыхает! Я считаю, что врачи сделали чудо! Потому что мы уже с мамой прощались и все над ней молились. Справку о смерти пришлось отменить и порвать. И роют яму! И батюшку заказали, чтобы пел. И смех, и грех! Уже три села в районе об этом "фокусе" гудят!" – сообщила женщина.

Сама же старушка рассказала, что видела "царство небесное": "Отца своего звала! Хотела спросить, легко ли ему там? Думала встретимся, я уже чувствовала его. Но глаза открыла а они стоят надо мной, эти люди в белом! Думала ангелы! А это врачи. Я сама всю жизнь санитаркой работала, людей спасала. И, видно, Бог меня миловал".

На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти

На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти

33 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тернопольской области чудом выжила 16-летняя девушка,которой сверстники перерезали горло.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
врачи
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