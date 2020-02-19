Уже копали могилу: на Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти

В селе Стрижавка Винницкой области 83-летняя женщина, которую на словах уже похоронили, чудным образом вернулась к жизни после комы и справки врачей о смерти.

Историю "воскресения" со слов врачей описал местный "33 канал" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Утром 17 февраля я принял смену у коллеги Виктора Малярчука. И он мне рассказал, как в воскресенье в 21.08 из Стрижавки "скорая" доставила в состоянии кома-3 эту пожилую женщину почти без признаков жизни", – рассказал заведующий реанимацией районной больницы Владимир Чеботарев.

На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти 33 канал

По его словам, "скорая" была не одна – в 6 утра в воскресенье, 16 февраля, родные Ксении Прокофьевны Дидух вызвали медиков, однако те заявили, что бабушка уже находится на стадии агонизирования, умирает и везти ее в больницу нет никакого смысла.

Новая бригада врачей, которую вызвали после замеченных признаков жизни, и вовсе зафиксировала остановку сердца. Вызвали полицию, которая констатировала вместе с медиками биологическую смерть, выписала соответствующую справку. После этого все уехали, а родные начали готовиться к похоронам и даже заказали могилку.

"Уже около 8 вечера Ксения Прокофьевна снова начала подавать признаки жизни. И снова, уже в третий раз за один день, к ней приехала карета "скорой"! Уже известно, что бабушки на месте вводили фармакологические препараты и около 9 вечера приняли решение немедленно везти ее в нашу реанимацию ЦРБ Винницкого района. Пациентка сейчас находится в удовлетворительном состоянии! Мы свою работу сделали", – поделился Чеботарев.

На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти 33 канал

Подробностями поделилась и дочь Дидух Татьяна. "Мама лежала неподвижно, и из нее выходил последний дух . Так продолжалось с 7.30 утра до часу дня. Мы пробуем ее лоб – горячий, под мышками – тепло, она живая! А нам говорят – ждите смерть. А она все выдыхает и выдыхает! Я считаю, что врачи сделали чудо! Потому что мы уже с мамой прощались и все над ней молились. Справку о смерти пришлось отменить и порвать. И роют яму! И батюшку заказали, чтобы пел. И смех, и грех! Уже три села в районе об этом "фокусе" гудят!" – сообщила женщина.

Сама же старушка рассказала, что видела "царство небесное": "Отца своего звала! Хотела спросить, легко ли ему там? Думала – встретимся, я уже чувствовала его. Но глаза открыла – а они стоят надо мной, эти люди в белом! Думала – ангелы! А это врачи. Я сама всю жизнь санитаркой работала, людей спасала. И, видно, Бог меня миловал".

На Винниччине старушка "воскресла" после констатации смерти 33 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Тернопольской области чудом выжила 16-летняя девушка,которой сверстники перерезали горло.

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