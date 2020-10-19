На Винниччине скоропостижно умер главный районный санврач
16 октября на 68 году жизни скончался главный санитарный врач Тульчинского района Винницкой области Николай Кириченко.
Как сообщила в Facebook народный депутат Лариса Билозир, покойный был очень скромным, профессиональным и человечным.
"Сколько работал, всегда заботился о людях. Очень позитивный человек... Уходят лучшие..." – написала она.
При этом Билозир не указала, был ли коронавирус причиной смерти врача.
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