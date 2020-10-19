На Винниччине скоропостижно умер главный районный санврач

Мирослав Семенюк Общество 12:34, 19.10.2020 Обновлено: 12:47, 19.10.2020

16 октября на 68 году жизни скончался главный санитарный врач Тульчинского района Винницкой области Николай Кириченко.

Как сообщила в Facebook народный депутат Лариса Билозир, покойный был очень скромным, профессиональным и человечным.

"Сколько работал, всегда заботился о людях. Очень позитивный человек... Уходят лучшие..." – написала она.

При этом Билозир не указала, был ли коронавирус причиной смерти врача.

Николай Кириченко с Ларисой Билозир
Facebook Билозир
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Ивано-Франковске от коронавируса умер бывший глава областного комитета профсоюза медицинских работников и главный врач областной клинической инфекционной больницы в 1986-1992 годах Григорий Василашко.

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  • От осложнений COVID-19 8 октября умер врач-анестезиолог-реаниматолог Тернопольской центральной районной больницы Олег Петренко.

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