На Винниччине скоропостижно умер главный районный санврач

16 октября на 68 году жизни скончался главный санитарный врач Тульчинского района Винницкой области Николай Кириченко.

Как сообщила в Facebook народный депутат Лариса Билозир, покойный был очень скромным, профессиональным и человечным.

"Сколько работал, всегда заботился о людях. Очень позитивный человек... Уходят лучшие..." – написала она.

При этом Билозир не указала, был ли коронавирус причиной смерти врача.

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