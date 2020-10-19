На Винниччине скоропостижно умер главный районный санврач

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
1,2 т.
Умер главный санитарный врач Тульчинского района

16 октября на 68 году жизни скончался главный санитарный врач Тульчинского района Винницкой области Николай Кириченко.

Как сообщила в Facebook народный депутат Лариса Билозир, покойный был очень скромным, профессиональным и человечным.

"Сколько работал, всегда заботился о людях. Очень позитивный человек... Уходят лучшие..." – написала она.

При этом Билозир не указала, был ли коронавирус причиной смерти врача.

Николай Кириченко с Ларисой Билозир
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Ивано-Франковске от коронавируса умер бывший глава областного комитета профсоюза медицинских работников и главный врач областной клинической инфекционной больницы в 1986-1992 годах Григорий Василашко.

  • Ранее в Почаеве на Тернопольщине от пневмонии умер врач Иван Венжинович. Именно его портрет появился на билборде с надписью "Спасибо за жизнь!" Коллеги медика рассказали, что он просто сгорел, хотя тест коронавирус не подтвердил.

  • От осложнений COVID-19 8 октября умер врач-анестезиолог-реаниматолог Тернопольской центральной районной больницы Олег Петренко.

  • Во Львове от осложнений, вызванных коронавирусом, умер старший врач оперативно-диспетчерского отдела Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Орлов.

УкраинаКоронавирусврачиКоронавирус