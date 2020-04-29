В Винницкой области 53-летний мужчина, который заразился СOVID-19, вернулся из-за заграницы, но не уведомил об этом врачей и местные власти. При этом продолжал находиться дома и контактировать с другими людьми.

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Об этой вопиющей ситуации "33 каналу" рассказала секретарь сельсовета Чечелевка Людмила Залевская.

"Мужчина больше месяца назад приезжает из рейса из-за рубежа. Тихонько едет в наше село (типа на карантин), но об этом не сообщает ни органы власти, ни фельдшера, просто по-тихому себе работает в домохозяйстве и общается открыто с местными жителями, с соседями. И тут (не через две недели, а гораздо позже) у данного лица проявляются признаки коронавирусной инфекции", – сообщила она.

Эпидемия COVID-19

Залевская отметила, что при этом члены семьи больного продолжают работать без каких-либо ограничений, не изолированы и открыто передвигаются по городу.

"Жилье в селе не дезинфицировано, вероятно, круг общения не определен и никто не опрошен. Это называется по протоколу или вне протокола? Такой подход минимизирует риски заболевания, или наоборот? А все потому, я думаю, что все почему-то боятся признаться кто болен, чтобы не получить камень в голову или коктейль Молотова в дом. Так и протянем карантин еще пару лет", – добавила секретарь сельсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 29 апреля в Винницкой области зафиксирован 412 случаев заражения COVID-19.