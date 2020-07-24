На Винниччине 36-летний сосед изнасиловал пенсионерку: суд его отпустил, но передумал

В селе Винницкой области 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез через окно к 60-летней соседке и изнасиловал ее.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. Отмечается, что преступление произошло в селе Теплицкого района. В прокуратуре рассказали, что сначала суд отправил его под домашний арест, но после апелляции прокуратуры его задержали на 60 дней без права внесения залога.

Подозреваемому инкриминируют преступление согласно ч. 1 ст. 152 УК Украины (Изнасилование). За это мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Ривне 14-летний подросток изнасиловал в подъезде 12-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети Instagram.Свое преступление парень снял на видео, которое потом распространил среди знакомых. Школьнику избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщал OBOZREVATEL, следователи территориального управления ГБР в городе Николаеве начали досудебное расследование по факту изнасилования полицейским школьницы в Одессе. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.