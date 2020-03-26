На въезде в Закарпатье установили блокпосты: кого будут пропускать

В полночь 27 марта в Закарпатской области остановят движение транспорта на двух перевалах на границе с Львовской и Ивано-Франковской областями.

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Как сообщил в Facebook и.о. главы Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетманенко, блокпосты установят на дорогах H-13 (Львов-Самбор-Ужгород) и Р-21 (Долина-Хуст) (чтобы посмотреть карту, проскролльте новость до конца).

По его словам, еще на двух перевалах Закарпатья движение транспорта будет разрешено, но у въезжающих на территорию области будут измерять температуру.

Температурный скрининг будет проводиться на дорогах через Яблунецкий перевал (Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов) и Абранский перевал (М-06 Киев-Чоп).

В самой области будет остановлена работа всех рынков, за исключением крупных продуктовых оптовых рынков, работа отделений для приготовления и приема пищи, кофе, других напитков, размещенных на АЗС.

Блокпосты на Закарпатье Google Maps

По состоянию на 25 марта, в самоизоляции находятся 7233 жителя Закарпатской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мукачево коронавирусом заразилась 68-летняя женщина, муж которой 6 марта вернулся из Италии. Это первый случай инфицирования COVID-19 на Закарпатье.

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