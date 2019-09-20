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20 сентября • обновлено в 17:31
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Кремль ждет сюрприз: международник спрогнозировал итоги встречи Зеленского с Трампом

1.4т Читать материал на украинском

После встречи американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, США может увеличить размер военной помощи Украине.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал эксперт-международник Андрей Бузаров, комментируя решение палаты представителей Конгресса США одобрить выделение Украине 250 млн долларов для укрепления национальной безопасности и обороны.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

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По его словам, эти деньги будут отправлены на улучшения качества нашей армии по мировым стандартам, на реформу судебной и правоохранительной системы, на усовершенствование систем международной безопасности и усиление сектора безопасности в части противодействия РФ.

"Я убежден, что в следующем году можно ожидать расширение этой помощи", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

  • 28 июля сообщалось, что сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета, который предусматривает $300 млн (7,8 млрд грн) военной помощи Украине. Из этой суммы $100 млн доступны для летального вооружения. Проект направлен на предоставление Украине ракет – противокорабельных и для систем береговой охраны. В Палате представителей Конгресса рассматривалась своя версия оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине $250 млн военной помощи.

  • До этого экономический советник посольства США в Киеве Джон Шютте сообщил, что в 2019 году Украина получит от Штатов 695 миллионов долларов технической помощи на программы по безопасности и обороне, борьбу с коррупцией, реформу энергосектора, охрану труда и гуманитарную помощь.

  • Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер ранее объявил, что Украина может получить летальное оружие для самозащиты как в пределах принятого Конгрессом финансирования, так и в рамках прямых закупок.

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Тема
Эксклюзив
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вроде Украина хочет прекращения войны. Или я ошибаюсь?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Кремль ждет сюрприз: фото сидящего Трампа и стоящего, чуть пригнувшись "представителя" Украины ... Это даже не "сюрприз", мы это уже видели ...
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