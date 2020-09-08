Появилось видео работы COVID-патрулей на улицах Херсона

В Херсоне начали работать специальные патрули, которые проверяют соблюдение жителями города требований карантина в связи с коронавирусом.

В частности, представители местной власти и полиции проводят рейды, проверяя магазины и общественный транспорт. Об этом говорится в сюжете "ТСН.Ранок" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам COVID-патрульных, соответствующие меры они осуществляют с просветительской целью. Людям прежде всего напоминают, что в общественных местах нужно носить маски и соблюдать дистанцию.

В магазинах же специалисты проверяют то, как выполняют карантинные требования продавцы, есть ли в таких заведениях антисептики.

"Споров не было – после замечаний маски доставали из карманов и сумок, а затем надевали", – говорится в сюжете.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Херсонской области. СНБО

Отмечается, что в патрульную группу входят представители херсонской полиции, Госпродпотребслужбы и местной власти. Всего в городе будет работать 28 таких COVID-патрулей. Правоохранители подчеркивают, что с начала карантина в Херсоне из-за нарушения требований безопасности уже составили более тысячи админпротоколов.

Как сообщал OBOZREVATEL, водителя маршрутки в Черновицкой области оштрафовали на 17 тысяч гривен за нарушение карантина во время COVID-19. Мужчина перевозил в салоне, кроме разрешенных 19 пассажиров на местах для сидения, еще восемь пассажиров стоя.