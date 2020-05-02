На Украину вот-вот обрушится буря: синоптик предупредила о граде

Общество 16:11, 2.05.2020 Обновлено: 19:36, 2.05.2020

В Украине в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, неустойчивая грозовая погода вытянулась из Житомирской области через Киевскую и Черкасскую до Одесской области.

Facebook Натальи Диденко

"Вдоль этой линии, включая прилегающие районы, – сильные ливни, гроза, град!" – написала она.

Синоптик призвала закрыть временно окна и пересидеть дома, забрать с улицы легкие предметы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган. В сети появились жуткие фото и видео.

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