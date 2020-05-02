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3 мая • обновлено в 22:47
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На Украину вот-вот обрушится буря: синоптик предупредила о граде

43.4т
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В Украине в ближайшие часы ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, неустойчивая грозовая погода вытянулась из Житомирской области через Киевскую и Черкасскую до Одесской области.

На Украину вот-вот обрушится буря: синоптик предупредила о граде

Facebook Натальи Диденко

"Вдоль этой линии, включая прилегающие районы, – сильные ливни, гроза, град!" – написала она.

Синоптик призвала закрыть временно окна и пересидеть дома, забрать с улицы легкие предметы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область 16 апреля накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган. В сети появились жуткие фото и видео.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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