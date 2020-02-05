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7 февраля • обновлено в 08:24
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На Украину свалился снежный циклон: как движется непогода. Карта

7.8т
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Циклон, который принес 5 февраля в Украину резкое ухудшение погоды в виде снега, начал передвигаться юго-восточнее.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook и показала соответствующую карту. "Снег, дождь, сильный ветер. Сегодня еще покажет, на что способен", – пишет она.

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Снег в Украине

Снег в Украине

Иллюстрация

По ее словам, больше всего изменения погоды ощутят на юге, востоке и в центре страны.

На Украину свалился снежный циклон: как движется непогода. Карта

"Для киевлян, которые ждали сугробы, как в 2013 году – нет. Снег будет, но потом, вслед за циклоном, осадки отодвинутся", – пояснила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • На Украину в среду, 5 февраля, надвигается настоящая буря. Так, в южной части, восточных, центральных областях страны и на Прикарпатье ожидаются сложные погодные условия.

  • В Одесской и Николаевской областях в среду и четверг, 5 и 6 февраля,ожидаются сильнейшие порывы ветра до 25 м/с и в связи с этим второй уровень опасности.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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