На Украину опустится густой туман: объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 20 декабря, почти на всей территории Украины ожидается густой туман.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности – желтый, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

Ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость при этом составит от 200 до 500 метров.

Кроме того, на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что с 20 по 23 декабря на днепровских водохранилищах прогнозируется усиление ледовых явлений. Это связано со снижением температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптики рассказали, какой будет погода 25 декабря – на Рождество по новому стилю (западного обряда), которое в народе называют "католическим". Также синоптики спрогнозировали погоду на Новый год в Украине и Рождество Христово 7 января.