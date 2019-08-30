На Украину обвалится сильная магнитная буря: что делать

В первый день осени, 1 сентября, Украину накроет мощная магнитная буря.

Метеочувствительные люди смогут ощутить ее утром - пик приходится на 6 часов. Хотя магнитосфера подпрыгнет еще ночью и пойдет на спад лишь после обеда.

Возбуждение магнитосферы прослеживается также 2 сентября, однако до конца месяца подобных скачков больше не ожидается.

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Врачи советуют в этот период придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Ранее врач-невропатолог дал украинцам советы, как уберечь здоровье при метеоударе. Медики также назвали опасные симптомы при магнитных бурях.

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