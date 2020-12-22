На Украину обрушится снегопад, – синоптик

В среду, 23 декабря, в Украине ожидается снег, мокрый снег и дождь. Осадки наиболее вероятны в западных и северных областях, на юге и в центре страны.

К восточной части Украины, а также в Днепропетровскую, Полтавскую область, Запорожье и Крым атмосферные фронта не дойдут, день пройдет без существенных осадков. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"На западе ожидается в среду днем ​​+3 +7 градусов, в восточных областях еще морозно, в течение дня холоднее, -1-4 градуса (ночью на востоке -5-9 градусов). В большинстве областей Украины в течение дня среды потеплеет до -2 +2 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 23 декабря снег перейдет в мокрый снег и, возможно, в дождь. Температура воздуха в столице ночью -1 -4 градусов, днем ​​потеплеет до нуля.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в феврале 2021 года в Украине прогнозируют два морозных периода, а в последней декаде месяца существенно потеплеет.