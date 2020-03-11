В среду, 11 марта в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. С предупреждением выступили также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Потенциально опасные погодные условия спрогнозировали во Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой и Винницкой областях.
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Скриншот
Днем там прогнозируют шквальный ветер до 15-20 м/с. Определен первый (желтый) уровень опасности.
В Карпатах сохранится значительная вероятность схода снежных лавин.
По данным спасателей, в среду в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет значительная снеголавинная опасность. Прогнозируют 3 уровень опасности.
На остальных территориях ожидается спокойная благоприятная погода.
На Украину обрушится шторм: в каких регионах будет опасно
ZIK
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали 11 марта теплую, но дождливую и ветреную погоду.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.