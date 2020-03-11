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11 марта • обновлено в 09:33
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На Украину обрушится шторм: в каких регионах будет опасно

3.4т
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В среду, 11 марта в западных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. С предупреждением выступили также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Потенциально опасные погодные условия спрогнозировали во Львовской, Закарпатской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Черновицкой и Винницкой областях.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Скриншот

На Украину обрушится шторм: в каких регионах будет опасно

Днем там прогнозируют шквальный ветер до 15-20 м/с. Определен первый (желтый) уровень опасности.

В Карпатах сохранится значительная вероятность схода снежных лавин.

По данным спасателей, в среду в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей будет значительная снеголавинная опасность. Прогнозируют 3 уровень опасности.

На остальных территориях ожидается спокойная благоприятная погода.

На Украину обрушится шторм: в каких регионах будет опасно

На Украину обрушится шторм: в каких регионах будет опасно

ZIK

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали 11 марта теплую, но дождливую и ветреную погоду.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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