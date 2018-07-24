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На Украину обрушится шторм: синоптики выдали экстренное предупреждение

17.7тЧитать новость на украинском

Украинский гидрометцентр предупреждает о серьезном ухудшении погодных условий до конца суток, 24 июля.

По данным синоптиков, на Украину обрушатся сильные грозы. В южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами возможны шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.

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Кроме того, специалисты также предупреждают, что в отдельных районах возможны сильные ливни и град.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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