На Украину обрушится шторм: синоптики выдали экстренное предупреждение

Украинский гидрометцентр предупреждает о серьезном ухудшении погодных условий до конца суток, 24 июля.
По данным синоптиков, на Украину обрушатся сильные грозы. В южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами возможны шквальные порывы ветра до 15-20 м/с.
Кроме того, специалисты также предупреждают, что в отдельных районах возможны сильные ливни и град.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели.
Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.