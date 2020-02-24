На Украину обрушится ледяной шторм: объявлен оранжевый уровень опасности

В Украине в понедельник, 24 февраля, резко ухудшится погода. Синоптики объявили II (оранжевый) уровень опасности практически по всей стране.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Связана непогода с перемещением активного циклона с запада.

На востоке страны ожидаются сильные осадки: снег и мокрый снег. Температура воздуха достигнет +4 градусов. В южных регионах будет до + 10, ожидаются ливни. В центре страны температура воздуха достигнет +5 градусов, будет снег с дождем.

На западе Украины ожидается до +6 градусов. Здесь пройдет сильный снег и мокрый снег.

"24 февраля в связи с перемещением активного циклона с запада сложные погодные условия: порывы ветра 17-22 м/с ночью на Правобережье, днем в Украине сильный ветер 25-28 м/с; ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки (II уровень опасности, оранжевый). В Карпатах порывы ветра 25-30 м/с, ночью сильный ветер 40 м/с, сильная метель, значительный снег, на дорогах гололедица, (II уровень опасности, оранжевый)", – сообщили в ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за синоптических изменений в Украине весной 2020 года могут прийти новые снегопады.

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