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На Украину обрушится буря: где ждать непогоды

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В Украине 8 июля ожидается резкое ухудшение погодных условий – пройдут дожди с грозами, ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Затронет непогода центральные, южные и восточные регионы Украины.

Новости
Украину накроют дожди: прогноз погоды на 8 июля от ObozTV

"8 июля днем в центральных, южных и большинстве восточных областей местами грозы, значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с. 8 июля в Украине, кроме Закарпатья, большинстве районов Черниговской, Житомирской, Волынской, Днепропетровской, Ивано-Франковской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", – уточнили синоптики.

На Украину обрушится буря: где ждать непогоды

Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 по 14 июля в Украине ожидается прохладная погода, местами с грозами и шквалами.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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