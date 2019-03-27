На Украину обрушились магнитные бури: как спастись 

В среду, 27 марта, на Землю обрушились магнитные бури. Их пик придет на четверг, 28 марта.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По имеющейся информации, именно в эти дни шторм на Солнце скажется на самочувствии людей.

Незначительные магнитные колебания также возможны в пятницу, 29 марта.

Hyser

В период геомагнитных колебаний люди могут почувствовать недомогание, а также дискомфорт и расстройства нервной системы.

Медики отмечают, что в большей степени негативному влиянию магнитных бурь будут подвержены люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто имеют проблемы сердечно-сосудистого характера, и гипертоники.

Им нужно проявить особое внимание к своему здоровью и самочувствию во время магнитных бурь и держать под рукой назначенные лечащим врачом медицинские препараты.

Однако даже те, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем, могут почувствовать ухудшение самочувствия в период геомагнитных колебаний.

Головные боли, головокружения, боль в суставах, бессонница или напротив повышенная сонливость, апатия – все это вполне вероятно в дни магнитных бурь.

Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период магнитных бурь риски для здоровья людей значительно повышаются. Особенно уязвимы в эти дни центральная нервная и сердечно-сосудистая системы.

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