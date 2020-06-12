На Украину обрушились ливни с грозами и градом: в городах остановился транспорт и пропал свет. Фото и видео

В пятницу, 12 июня, на несколько областей Украины обрушился ливень с грозами и градом. Непогода повалила деревья и оставила некоторых украинцев без света.

Как сообщает "Vgorode. Днепр", во второй половине дня Днепр накрыло непрерывным ливнем, из-за которого затопило несколько улиц. Позже к стихии добавился град, размером с мяч для гольфа.

"В один момент улицы залило такими потоками воды, с какими не справились бы никакие ливневки. Мощные раскаты грома приводили в ужас сигнализацию на припаркованных автомобилях", – написали в издании.

"Информатор" также сообщает, что из-за сильных порывов ветра упало несколько деревьев. По этой причине в городе приостановилось движение общественного транспорта, а несколько припаркованных автомобилей были повреждены.

Днепр накрыл ливень с градом Информатор

Днепр накрыл ливень с градом Информатор

Днепр накрыл ливень с градом Информатор

В обед непогода наблюдалась и в Николаеве, передает "СВІДОК.info". Там ливень начался около 14:00 и продержался около двух часов. По информации издания, такая погода вернется в город на выходных – ожидается гроза, град, сильный дождь и порывы ветра до 15-18 м/с.

О надвигающейся буре сообщили и в Одессе, а тем временем на севере области из-за ливня остались без света жители города Куяльник, передает "Думская" в своем Telegram-канале. На опубликованном ими видео можно заметить сильные порывы ветра и подтопленную дорогу.

Днепр накрыл ливень с градом Информатор

Днепр накрыл ливень с градом Информатор

Днепр накрыл ливень с градом Информатор

Днепр накрыл ливень с градом Информатор

В Николаеве прошел ливень с грозой СВІДОК.info

В Николаеве прошел ливень с грозой СВІДОК.info

В Николаеве прошел ливень с грозой СВІДОК.info

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