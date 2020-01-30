На Украину обрушилась буря: где ожидать беды и какие последствия

В четверг, 30 января, непогода накроет запад, север и восток Украины. Там ожидается мокрый снег и шквальный ветер.

Как сообщает пресс-служба ГоСЧС, в результате осложнения погодных условий в Украине были обесточены 397 населенных пунктов в восьми областях.

"Полтавская – 201, Черниговская – 88, Сумская – 72, Кировоградская – 10, Донецкая – 10, Черкасская – 8, Днепропетровская – 6 и Запорожская – 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", –поинформировали спасатели.

Непогода в Украине "24"

Кроме того на Луганщине (Лисичанск) из-за порывов ветра обесточены три насосные станции, в результате чего без водоснабжения остались 23 тыс. абонентов.

"К восстановительным работам привлечены бригады КП "Лисичанск водоканал". Котельные работают в штатном режиме. Движение автомобильного транспорта на дорогах обеспечено. Для гарантирования проезда на от "Укравтодора" привлечено 1 тыс. 122 работника и 835 единиц техники", – сказали в ГоСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит около 5 градусов.

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