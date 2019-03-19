На Украину обрушатся сразу несколько магнитных бурь: названы даты

В течение апреля ожидается несколько магнитных бурь. Незначительные колебания прогнозируются на 16, 22, 25 апреля.

Об этом свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По имеющейся информации, достаточно серьезные магнитные бури обрушатся на Землю 12, 23 и 24 апреля.

В период геомагнитных колебаний люди могут почувствовать недомогание, а также дискомфорт и расстройства нервной системы.

Медики отмечают, что в большей степени негативному влиянию магнитных бурь будут подвержены люди, страдающие хроническими заболеваниями, а также те, кто имеют проблемы сердечно-сосудистого характера, и гипертоники.

Им нужно проявить особое внимание к своему здоровью и самочувствию во время магнитных бурь и держать под рукой назначенные лечащим врачом медицинские препараты.

postnauka

Однако даже те, кто не имеет серьезных проблем со здоровьем, могут почувствовать ухудшение самочувствия в период геомагнитных колебаний.

Головные боли, головокружения, боль в суставах, бессонница или напротив повышенная сонливость, апатия – все это вполне вероятно в дни магнитных бурь.

Улучшить самочувствие поможет строгое соблюдение режима дня, полноценный отдых, сбалансированное питание, пребывание на свежем воздухе и положительные эмоции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в период магнитных бурь риски для здоровья людей значительно повышаются. Особенно уязвимы в эти дни центральная нервная и сердечно-сосудистая системы.

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