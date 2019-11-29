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29 ноября • обновлено в 10:46
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На Украину обрушатся ливни: синоптики уточнили прогноз погоды

31.1т
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В Украину в пятницу, 29 ноября, придут сильные дожди. Они накроют Закарпатье, центр и юг страны.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. При этом температура воздуха в регионах поднимется до весенних отметок в +11 градусов.

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Зальет дождями: синоптик уточнила прогноз погоды на пятницу в Украине

На Западе страны также ожидается до +11 днем, дожди будут незначительными. В центре до +7 и ливни. В восточных регионах Украины температура воздуха составит +7 градусов, пройдут дожди.

На юге – до +11 и ливни. В Киеве в пятницу температура воздуха составит +3…+5 градусов. Ожидаются дожди.

"29 ноября ночью на Закарпатье и в Карпатах, днем ​​в большинстве южных, центральных областей и на Сумщине значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", – предупредили синоптики.

Погода в Украине

Погода в Украине

Скриншот

Погода в Украине

Погода в Украине

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появился прогноз погоды на Новый год-2020. По данным синоптиков, снега, возможно, не будет.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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