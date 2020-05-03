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3 мая • обновлено в 22:47
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На Украину обрушатся град и шквалы: синоптик предупредила об опасной погоде

20.7т
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Практически повсеместно в Украине 4 мая пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и сильный ветер.

Как сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в западных областях страны дождей в понедельник будет меньше, а прояснений больше всего.

"Температура воздуха на западе Украины завтра ожидается низкая, днем ​​+10 +16 градусов, а в Карпатах +5 +11 градусов. Плюс – сильный ветер. В большинстве областей Украины воздух в понедельник прогреется до +17 +24 градусов", – отметила Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 4 мая

Прогноз погоды в Украине на 4 мая

barometr.info

Синоптик рассказала, что ветер с юго-восточного будет постепенно переходить на северо-западный, потому что во вторник похолодает на значительной части территории Украины.

В Киеве 4 мая будет сыро и тепло. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и порывистого ветра при грозах.

"Обходите старые ветвистые деревья и лучше "намотайте" сто раз вокруг своего райончика, но припаркуйте машину в безопасное место", – посоветовала Диденко.

Она предупредила, что во вторник и среду в Киеве ожидается похолодание.

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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