На Украину несется шквал: синоптик дала прогноз погоды на завтра

В пятницу, 10 апреля, погода в Украине будет теплой, но дождливой и ветренной. Так, в некоторых регионах ожидаются даже шквалы.

Как пишет на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, причиной этому станет влажный атмосферный фронт, который уже спровоцировал дожди в Латвии, Литве, Беларуси и Польше.

"Завтра, 10 апреля, этот фронт будет пересекать Украину. Поэтому также вероятны дожди, небольшие, максимум умеренные. На западе и севере эта желанная влага выпадет преимущественно ночью и утром, а днем ​​фронт пойдет дальше, в восточном направлении", – отметила синоптик.

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Температура воздуха, по словам Диденко, несколько снизится в северных и западных областях Украины до 11-15 градусов тепла. На остальной территории теплая погода 10 апреля удержится, и воздух прогреется до 15-22 градусов.

Что касается ветра, то он 10 апреля будет северо-западным и в некоторых местах усилится до штормовых значений – его скорость будет достигать 15-20 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Леонид Горбань рассказал, что в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода.

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