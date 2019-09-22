На Украину надвигаются три мощных метеоудара: названы даты

В октябре в Украине ожидается три магнитныx колебания. Первое из ниx произойдет уже 1 октября.

Буря будет не большой силы, но возможны скачки давления у людей, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Beauty HUB.

Также в этот день возможны головные боли и ощущение слабости, поэтому лучше не планировать на данную дату никаких серьезных мероприятий. По словам экспертов, на фоне повышенной раздражительности вследствие магнитных возмущений могут возникнуть ссоры.

На Украину надвигаются три мощных метеоудара pixabay.com

Второй метеоудар произойдет 29 октября – в этот день вероятны ухудшения самочувствия, особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. На фоне магнитных колебаний в этот период также может появиться бессонница. Метеочувствительные люди могут ощущать слабую головную боль и головокружения, а также скачки артериального давления.

Третья магнитная буря придется на 30 октября. Сложнее всего ее перенесут метеочувствительные люди, поскольку симптомы могут накопиться за два дня. В этот день могут случаться вспышки гнева, вероятны ухудшения настроения, ощущение подавленности, общая слабость.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре Украину накроет сильнейшая магнитная буря. Причем ее сила достигнет уровня G2.

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