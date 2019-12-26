На Украину надвигаются снег с морозами: ожидают коллапса на дорогах

С пятницы, 27 декабря, в Украину вернется по-настоящему зимняя погода: метеорологи прогнозируют снег и мороз.

Об этом говорится в предупреждении, которое разместил на своей странице в Facebook "Киеватодор". "В пятницу, субботу, вероятно и в воскресенье метеорологи прогнозируют снег. Температура опустится до -5 ночью и до -2 днем", – сказано в сообщении.

Так, уточняется, что 27 декабря возможен мокрый снег, возможно, с дождем при нулевой температуре, а 28 декабря уже начнется метель с легким морозом, до -2 днем.

В Украине ожидается снежный коллапс Иллюстрация

При этом в "Киевавтодоре" допускают, что Новый год Украина также встретит со снегом.

"Просим в это время не оставлять авто в крайних полосах на обочине дорог. Также рекомендуем пользоваться общественным транспортом", – написали дорожники.

Какой будет погода на Новый год-2020

Согласно предварительным прогнозам, в начале 2020 года украинцам следует ожидать переменную погоду – до 31 декабря в стране похолодает, а уже с 1 января снова придет потепление.

Отмечается, что в первую неделю января 2020 года температура будет колебаться от -2 до +2 градусов. При этом возможны небольшие снегопады.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине на Новый год-2020 будет морозно, однако осадков не ожидается.

В свою очередь синоптик Наталья Диденко заявила, что на Новый год в Украине, с 31 на 1 января, прогнозируют начало очередной волны потепления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в четверг, 26 декабря, в Украине ожидается дождливая, но теплая погода. При этом в Карпатах прогнозируют снег.

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