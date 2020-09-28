На Украину надвигаются новые магнитные бури: озвучены даты и уровень опасности

28, 29 и 30 сентября 2020 года на Земле ожидаются слабые магнитные бури уровня G1.

Это следует из прогноза, составляемого учеными лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. В отчете сказано, что планетарный индекс геомагнитной активности – Кр – будет равен в эти дни 5 баллам по 9‑балльной шкале, где 0 означает отсутствие геомагнитных возмущений, а 9 – экстремальный шторм.

В понедельник, 28 сентября, буря продлится полдня, успокоившись окончательно только к 17:00 (всемирное координационное время (UTC) + 4:00). Во вторник, 29 сентября, магнитная буря такой же силы начнется так же рано, между 3 и 6 часами утра и успокоится после полудня.

В среду, 30 сентября, ранняя буря будет немного короче – около 3 часов, но геомагнитное влияние начнется еще до полуночи, а уляжется после полудня.

Прогноз магнитных бурь. Фото: tesis.lebedev.ru

Прогноз магнитных бурь. Фото: tesis.lebedev.ru

По прогнозам ученых следующая череда магнитных бурь ожидает жителей планеты в конце октября 2020 года – 21, 22 и 23 числа. Они также будут достигать уровня G1.

Прогноз магнитных бурь. Фото: tesis.lebedev.ru

Отметим в последние дни сентября 2020-го Украину и мир постигла самая мощная магнитная буря, пик которой пришелся на 27 сентября. Как объясняют специалисты, это колебание – наиболее сильное за весь год и под его влияние попадут даже те, кто не склонен к метеозависимости. В то же время ситуация будет усложняться тем, что синоптики на конец месяца прогнозируют и резкое изменение погоды, что создаст дополнительные причины плохого самочувствия.

Чтобы избежать неприятных последствий, следует:

укреплять сосуды и заниматься спортом;

соблюдать правильный режим сна и отдыха.

минимизировать соль в рационе и отказаться от вредных привычек, в частности от курения;

контролировать тепловой режим организма, не допуская резких перепадов;

насытить организм витаминами;

соблюдать душевное равновесие.

Как сообщал OBOZREVATEL, колебания в магнитосфере Земли будут наблюдаться до 28 сентября. Они характерны для дней, предшествующих магнитной бури и наступающих сразу после нее.