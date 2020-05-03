Практически на всей территории Украины в воскресенье, 3 мая, пройдут дожди и грозы. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом проинформировали в Украинском гидрометцентре. Объявлен первый (желтый) уровень опасности. Также в южный, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ривненской областях зафиксирован чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ветер ожидается юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с.

meteo.gov.ua

По данным синоптиков, в Киеве днем ожидаются грозы и сильный ветер. Киевлян призвали оставаться дома.

Температура ночью составит в среднем +7..+12°, а днем +18..+23° тепла. В западных же областях днем будет немного прохладнее: столбики термометров поднимутся до +14..+19°.

Как сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook, в частности, грозы "накрыли" Винницкую область. Затем перейдут на Киев.

"В Винницкой области серьезно льет и гремит. В Киев также подбирается майский дождь!", – написала она.

На Украину надвигаются грозы: объявлен желтый уровень опасности Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в мае на всей территории Украины будет жаркой и сухой. Небольшие осадки пройдут в начале и конце месяца.