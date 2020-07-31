На Украину надвигаются дожди: синоптик дала свежий прогноз погоды на выходные. Фото: УНИАН

Погода в Украине в субботу, 1 августа, будет дождливой: в большинстве областей ожидаются кратковременные грозовые дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Солнечно и сухо будет только в южной части Украины. Температура воздуха на юге ожидается +25..+29 градусов. На остальной территории Украины +22..+26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов.

В Киеве в субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха ожидается до +22..+23 градусов.

По словам синоптика, в воскресенье более вероятна сухая погода, однако свежая. Потепление начнется во вторник, 4 августа.

Погода в Украине Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL: