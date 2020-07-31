На Украину надвигаются дожди: синоптик дала свежий прогноз погоды на выходные
На Украину надвигаются дожди: синоптик дала свежий прогноз погоды на выходные. Фото: УНИАН
Погода в Украине в субботу, 1 августа, будет дождливой: в большинстве областей ожидаются кратковременные грозовые дожди.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook. Солнечно и сухо будет только в южной части Украины. Температура воздуха на юге ожидается +25..+29 градусов. На остальной территории Украины +22..+26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов.
В Киеве в субботу предполагается дождь с грозой, максимальная температура воздуха ожидается до +22..+23 градусов.
По словам синоптика, в воскресенье более вероятна сухая погода, однако свежая. Потепление начнется во вторник, 4 августа.
Погода в Украине Facebook Натальи Диденко
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее народный синоптик Владимир Деркач заявил, что июль-август в Украине обещают быть очень теплыми и даже жаркими, однако иногда высокие температуры будут прерываться волнами холода.
Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе, температурный максимум составит +33 градуса.
Также, по словам Горбаня, ожидается минимальное количество осадков в первой половине месяца.
Последняя неделя июля в Украине будет погодно неустойчивым и дождливым. При этом начало августа синоптики обещают теплым.