На Украину надвигаются дожди с грозами: синоптик дала прогноз на среду

В среду, 7 октября, в большинстве областей Украины пройдут периодические дожди и грозы.

Осадки не прогнозируются только на востоке страны и в Запорожье, там будет сухо и тепло. Об этом написала синоптик Наталья Диденко у себя в Telegram.

Температура воздуха ночью +10 +15 градусов, на юге до +17, в восточных областях +7 + 10. В течение дня 7 октября потеплеет до +17 +23 градусов, в южной части ожидается +20 +25.

Ветер будет порывистый, юго-восточного направления.

В Киеве в среду ожидается дождь с порывистым ветром. Днем воздух прогреется до +18 +19 градусов.

Карта. Наталья Диденко в Telegram

Прогноз погоды на 7 октября. Наталья Диденко в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, синоптик Наталья Диденко спрогнозировал на этой неделе похолодание на 2-4 градуса, а также умеренные дожди в Украине.