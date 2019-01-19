На Украину надвигается циклон: синоптик уточнила морозный прогноз

В Украине в ночь на 20 января еще сильнее усилится мороз. Средняя ночная температура будет достигать -14 градусов.

Днем в воскресенье прогнозируется -3...-8, сообщила на своей странице в Facebook Наталья Диденко.

"На Западе ночью будет -4...-9 градусов, днем -1...-5 градусов. На Закарпатье от 0 до +3, на юге ночью -1...-6, днем от 2 мороза до 2 тепла", – предупредила Диденко.

Также синоптик отметила, что к Украине приближается мощный циклон, который принесет осадки.

"Из-за приближения циклона с юга 20 января снег выпадет в западных областях (кроме Волыни и Ривненской области), в Винницкой, Черкасской областях, а вечером и в Киевской области", – уточнила синоптик.

Иллюстрация Pexels

Также мокрый снег прогнозируется в Одесской области. На остальной территории будет сухо.

В Киеве в ночь на 20 января ожидается -8...-10, а днем – от -3 до -5. Осадки в столице мало вероятны.

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 20 января, а также ближайшие три дня после него Украину ожидают усиливающиеся морозы и снегопады. Некоторые регионы накроет снег с дождем.

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