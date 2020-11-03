На Украину надвигается циклон с осадками: синоптик дала прогноз погоды на ближайшие дни

Погода в Украине в среду, 4 ноября, будет прохладной, но без значительных осадков в большинстве областей.

В то же время западные регионы заденет атмосферный фронт, который 5 ноября станет смелее и принесет дожди не только на запад, но и на север страны. Таким прогнозом поделилась народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, температура воздуха в течение дня среды будет колебаться в пределах +9... +14, на юге и востоке ожидается теплая погода – до +12... +17 градусов. Также возможны периодические туманы.

В Киеве 4 ноября будет достаточно комфортно – без дождя, днем столбики термометров покажут +10 градусов.

Синоптик предупредила, что после атмосферного фронта, который 5 ноября принесет дожди в западные и северные области, на западе похолодает до +5... +9 градусов.

Погода в Украине 4 ноября Facebook Натальи Диденко

"Если есть какие-то планы на конец недели: поехать за город.., погулять на воздухе в ближайшем парке, похозяйничать во дворе, загрести листья – смело планируйте, если позволяет карантинная зона и здорове. Ибо 6, 7 и 8 ноября мощный антициклон определит по всей Украине сухую, без значительных холодов, погоду", – анонсировала Диденко.

Она добавила, что существенное снижение температуры воздуха в стране, ориентировочно, предполагается со второй половины следующей недели.

Прогноз погоды в Украине на 4 ноября Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык отметил, что с 5-6 ноября на территории Украины могут наблюдаться морозы, кроме этого, в Карпатах в ближайшие дни возможен мокрый снег.