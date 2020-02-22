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22 февраля • обновлено в 12:13
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На Украину надвигается снежный шторм: объявлен ІІ уровень опасности

10.7т
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В Украине 23-24 февраля ожидается резкое ухудшение погодных условий.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, почти на всей территории страны пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя.

В воскресенье, 23 февраля, шторм начнется с усиления порывистого ветра до 15-22 м/с. В Карпатах выпадет много снега, на дорогах снежные заметы и гололедица.

Погода в Украине 23 февраля

Погода в Украине 23 февраля

С началом недели в Украине погода только ухудшится. В понедельник, 24 февраля, местами снег и сильный ветер 25-28 м/с. Усложнения погодных условий будет соответствовать ІІ (оранжевому) уровню опасности.

Погода в Украине 24 февраля

Погода в Украине 24 февраля

Ранее OBOZREVATEL писал, что в понедельник, 24 февраля, в Украину переместится циклон, который зародится над Германией и пройдет Польшей. Он принесет сильные осадки и бешеный штормовой ветер.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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Комментарии на сайте не модерированы
Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
В Украину или На Украину. Куда смотрят эти вятровичи и фарионы.
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