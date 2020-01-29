На Украину надвигается снежный шторм: где ждать ухудшения погоды

В Украине в ближайшие дни ожидается существенное ухудшение погодных условий в отдельных областях.

Так, как сообщает пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на синоптиков, 29-30 января в Украине прогнозируются порывы ветра 15-20 м/с.

"Умеренный, ночью 29 января и в днем ​​31 января значительный, снег, метели (на Закарпатье сильный дождь с мокрым снегом), прирост снежного покрова 20-30 см; На дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

В Украине ожидается снежная буря Иллюстрация

В западных, северных, Полтавской и Харьковской областях мокрый снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой 3-10 см; местами налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.

"Осложнения погодных условий вызовет нарушение движения транспорта на отдельных участках дорог. В Карпатах нарушения, местами прекращения движения транспорта на дорогах (II уровень опасности)", – сообщили спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL,похолодание в Украине в феврале отменяется, так как, согласно последним прогнозам, в страну опять придет в этот период потепление. Снегопады ожидаются (в основном, в Карпатах), но, скорее всего, снег не задержится и растает из-за плюсовой температуры.

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