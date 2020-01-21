Украину охватит снежный фронт: синоптик уточнила прогноз

В Украину в среду, 22 января, придет атмосферный фронт со Скандинавии и Балтики, в результате чего ожидаются сильные осадки.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Во всех регионах, кроме юга, пройдут дожди и мокрый снег.

"Осадки будут идти за фронтом – сначала на севере и западе, затем постепенно продвигаться к югу. Ветер северо-западного направления будет сильным, до штормовых порывов. Поэтому в сочетании с осадками на улицах будет явно некомфортно", – уточнила Диденко.

По ее словам, температура воздуха в Украине составит около нуля градусов ночью и до +6 градусов днем на Юге.

"В Киеве среда также будет с атмосферным фронтом. Пройдет дождь, который будет переходить в мокрый снег. Плюс сильный, до штормового, северо-западный ветер", – отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, февраль 2020 года обещает такую же аномально теплую погоду в Украине, как и в первые два месяца зимы.

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