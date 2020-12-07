На Украину надвигается штормовой ветер и похолодание до -15. Карта

Карина Бондаренко Общество 08:51, 7.12.2020 Обновлено: 09:40, 7.12.2020

В понедельник, 7 декабря, в Украине ожидаются порывы штормового ветра 17-22 м/с. При этом, по прогнозам синоптиков, в течение недели похолодает до -15 градусов.

Холоднее всего будет на востоке страны, сообщает "ТСН". Ожидается до -5 днем и до -15 ночью. На севере температура будет колебаться от -2 до -4 днем, ночью от -8 до -11.

Заморозки прогнозируют также в южных и западных областях Украины. Жителей Одесской области предупредили об осадках в виде дождя и снега, сопровождающихся низкой температурой.

На сайте Укргидрометцентра отметили, что днем 7 декабря на территории Азовского моря – порывы ветра 25-30 м/с. В связи с этим высота волн достигнет 15-20 дм, прогнозируется быстрое обледенение суден.

Штормовое предупреждение в Украине.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, зима 2020-2021 года в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя, но, вероятно, будет иметь "европейский характер". Такое мнение выразил начальник отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Владислав Билык.

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