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7 февраля • обновлено в 08:24
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Екатерина Луговская

Украину накрыл шторм второго уровня опасности: какие области под ударом

87.2т
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В Одесской и Николаевской областях в среду и четверг, 5 и 6 февраля, ожидаются сильнейшие порывы ветра до 25 м/с и в связи с этим – второй уровень опасности.

Такой прогноз на своей странице в Facebook дал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

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"Неофициальный прогноз максимальной скорости ветра на 5-6 февраля в связи с прохождением активного циклона. Второй уровень опасности выдал для Одесской, Николаевской областей, а также юго-востока Молдовы. Здесь порывы северного/северо-восточного ветра могут достигать более 25 м/с ночью и утром 6 февраля", – рассказал Кибальчич.

На Украину надвигается шторм второго уровня опасности

На Украину надвигается шторм второго уровня опасности

ФБ Кибальчича

На Украину надвигается шторм второго уровня опасности

На Украину надвигается шторм второго уровня опасности

ФБ Кибальчича

Он добавил, что первый уровень опасности ожидается в прилегающей зоне.

"Зона включает в себя Закарпатье, центральные области Украины, частично южные и большую часть Молдовы. Здесь порывы ветра ожидаются порядка 20 - 24 м/с. На остальной части Украины ветер будет усиливаться до 15-20 м/с", – уточнил синоптик.

О надвигающейся буре 5 февраля предупредили и в Гидрометцентре. Так, в южной части, восточных, центральных областях Украины и на Прикарпатье ожидаются сложные погодные условия.

Прогнозируются значительный мокрый снег (на юге дождь с переходом в мокрый снег), налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 17-22 м/с, метели.

На остальной территории – местами небольшой мокрый снег и умеренный ветер.

В то же время синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook показала карту передвижения циклона. По ее словам, он перемещается юго-восточнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Шторм Второго уровня - Майдан? Земля уходит под ногами ьандерни и Небеса наказывают :)))))
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Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась
Пiсерот Miхась , то есть первого, конечно
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Остыли реки и земля остыла. И чуть наxoxлились xoxлы.
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3
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Скоро Украину Пи..дой накроет.
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