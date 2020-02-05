Украину накрыл шторм второго уровня опасности: какие области под ударом

В Одесской и Николаевской областях в среду и четверг, 5 и 6 февраля, ожидаются сильнейшие порывы ветра до 25 м/с и в связи с этим – второй уровень опасности.

Такой прогноз на своей странице в Facebook дал синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

"Неофициальный прогноз максимальной скорости ветра на 5-6 февраля в связи с прохождением активного циклона. Второй уровень опасности выдал для Одесской, Николаевской областей, а также юго-востока Молдовы. Здесь порывы северного/северо-восточного ветра могут достигать более 25 м/с ночью и утром 6 февраля", – рассказал Кибальчич.

На Украину надвигается шторм второго уровня опасности ФБ Кибальчича

На Украину надвигается шторм второго уровня опасности ФБ Кибальчича

Он добавил, что первый уровень опасности ожидается в прилегающей зоне.

"Зона включает в себя Закарпатье, центральные области Украины, частично южные и большую часть Молдовы. Здесь порывы ветра ожидаются порядка 20 - 24 м/с. На остальной части Украины ветер будет усиливаться до 15-20 м/с", – уточнил синоптик.

О надвигающейся буре 5 февраля предупредили и в Гидрометцентре. Так, в южной части, восточных, центральных областях Украины и на Прикарпатье ожидаются сложные погодные условия.

Прогнозируются значительный мокрый снег (на юге дождь с переходом в мокрый снег), налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 17-22 м/с, метели.

На остальной территории – местами небольшой мокрый снег и умеренный ветер.

В то же время синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook показала карту передвижения циклона. По ее словам, он перемещается юго-восточнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первой половине февраля в Украину придет похолодание, однако будет оно совсем небольшим. Во второй же половине месяца снова потеплеет.

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