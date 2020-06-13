На Украину надвигается шторм: синоптики прогнозируют град и шквальный ветер. Карта

Карина Бондаренко Общество 09:12, 13.06.2020 Обновлено: 09:16, 13.06.2020

В субботу, 13 мая, практически на всей территории Украины испортится погода. Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.

По прогнозам синоптиков Украинского гидрометцентра, на Прикарпатье и Закарпатье пройдут значительные дожди.

На Украину надвигается шторм

Осадков не будет только в Луганской области. При этом высокая температура воздуха сохранится по всей стране – от +25 до +35 градусов днем, ночью +15 +21 градусов.

"В Житомирской, Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Черниговской и Винницкой областях чрезвычайный уровень пожарной опасности", – предупредили синоптики.

Погода в Украине 13 июня
Укргидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в пятницу, 12 июня, на несколько областей Украины обрушился ливень с грозами и градом. Непогода повалила деревья и оставила некоторых украинцев без света.

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