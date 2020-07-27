На Украину надвигается шторм: ожидается гроза и шквальный ветер

Карина Бондаренко Общество 09:44, 27.07.2020 Обновлено: 09:51, 27.07.2020

В понедельник, 27 июля, в Украине резко ухудшится погода. Синоптики предупредили о ливне, грозе и шквальном ветре.

В частности в Житомирской и южных областях страны прогнозируют грозы, сильные дожди и местами шквалы 15-20 м/с, сообщили на сайте Укргидрометцентра.

При этом в центральных, южных, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях будет сохранятся чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что последняя неделя июля в Украине будет погодно неустойчивой и дождливой. При этом начало августа обещают теплым.

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