На Украину надвигается шторм: ожидается гроза и шквальный ветер

В понедельник, 27 июля, в Украине резко ухудшится погода. Синоптики предупредили о ливне, грозе и шквальном ветре.

В частности в Житомирской и южных областях страны прогнозируют грозы, сильные дожди и местами шквалы 15-20 м/с, сообщили на сайте Укргидрометцентра.

При этом в центральных, южных, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях будет сохранятся чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее OBOZREVATEL писал, что последняя неделя июля в Украине будет погодно неустойчивой и дождливой. При этом начало августа обещают теплым.