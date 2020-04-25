На Украину надвигается шторм: объявлен желтый уровень опасности

На выходные, 25 и 26 апреля, в Украине ожидаются штормовые порывы ветра до 20 метров в секунду.

К тому же на Закарпатье наблюдается снеголавинная опасность, предупреждает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 25 апреля днем в западных, центральных и южных областях, в течение суток 26 апреля в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности – желтый)", – говорится в сообщении.

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Также в субботу, 25 апреля, на высокогорье Ивано-Франковской области и восточной части Закарпатской области будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, в Украине в субботу, 25 апреля, ожидается теплая погода, однако ее омрачат дожди и грозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик сказал, что май в 2020 году не прогнозируется слишком жарким, наоборот средняя температура может быть даже немного ниже нормы.