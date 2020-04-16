На Украину надвигается шторм и заморозки: прогнозы погоды резко изменились

В четверг, 16 апреля, в Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Так, в четверг в Украине ожидаются порывы ветра 17-22 м/с (I уровень опасности – желтый).

Как предупредили на сайте пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ночью 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°.

В то же время, в Киевской области ночью 17 апреля по области на поверхности почвы заморозки 0-3°.

Отметим, что температура воздуха в Украине 16 апреля будет колебаться от +14..+21°.

На Украину обрушится шторм ZIK

Об опасности также предупредили на странице в Facebook "Метеопост". Там отметили, что до конца суток ожидается усиление ветра по всей стране. Порывы ветра будут достигать 18-20 м\с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Украины Владимир Деркач сказал, что на Пасху, 19 апреля, в Украине установится теплая и солнечная погода без осадков.