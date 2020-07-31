На Украину надвигается шторм: где будет неспокойно. Карта
В пятницу, 31 июля, в некоторых регионах Украины резко испортится погода. Ожидаются град и порывы ветра 15-20 м/с.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, шторм надвигается на Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую и Одесскую области.
При этом в восточных, центральных, Сумской, Одесской, Николаевской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как писал OBOZREVATEL, по прогнозам синоптиков, погода в августе 2020 году в Украине будет жаркой: ожидаются три пика жары с температурой до +37 градусов. Они начнутся уже после 5 августа.